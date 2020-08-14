Футболисты "Лейпцига" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторым полуфиналистом розыгрыша футбольной Лиги чемпионов стал немецкий "Лейпциг", обыгравший в Лиссабоне испанский "Атлетико" из Мадрида - 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все голы во втором четвертьфинале были забиты во втором тайме. На 51-й минуте игры испанский легионер немецкой команды Дани Ольмо открыл счет, через 20 минут Жоау Феликс сравнял результат, а на 88-й минуте поединка американец Тайлер Адамс принес победу "Лейпцигу" - 2:1.

В поединке за выход в финал немецкий клуб сыграет с французским чемпионом "Пари Сен-Жермен", который в первом четвертьфинале одержал волевую викторию над итальянской "Аталантой" из Бергамо с тем же результатом - 2:1.

В пятницу, 14 августа, чемпион Германии мюнхенская "Бавария" в борьбе за выход в полуфинал будет соперничать с испанской "Барселоной". В рядах баварской команды выступает лидер бомбардирской гонки нынешней чемпионской Лиги польский форвард Роберт Левандовски, на лицевом счету которого 13 забитых мячей. Лидер "Барсы" аргентинец Лионель Месси отличался трижды, а его партнер по атаке уругваец Луис Суарес забил четыре гола.

Заключительный четвертьфинал состоится 15 августа: английский "Манчестер Сити" встретится с французским "Лионом".

Полуфинальные встречи намечены на 18 и 19 августа, решающий поединок 65-го главного клубного турнира Старого Света пройдет 23 августа на поле лиссабонского "Эштадиу да Луш".

Оставшиеся встречи второго по рангу клубного континентального турнира, Лиги Европы, состоятся на футбольных аренах Германии. В первом полуфинале 16 августа английский "Манчестер Юнайтед" в Кельне встретится с испанской "Севильей". Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" 17 августа в Дюссельдорфе сыграют с итальянским "Интером" из Милана. Финальный матч Лиги Европы будет сыгран 21 августа в Кельне.-0-