Футболисты "Лилля" стали чемпионами Франции после десятилетнего перерыва

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Лилля" после десятилетнего перерыва завоевали золотые медали чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем туре французского первенства новоиспеченный чемпион обыграл в гостях футболистов "Анже" со счетом 2:1, не позволив конкурентам опередить себя. В 38 проведенных матчах "Лилль" набрал 83 очка, завоевав свое четвертое золото. На один бал отстал "Пари Сен-Жермен", который до этого был первым три сезона кряду, третьим финишировал "Монако", у которого 78. Чемпион и серебряный призер получили право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, обладатели бронзы выступят в квалификации ЛЧ. Лучшим бомбардиром французского чемпионата стал Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), забивший 27 мячей.

В остальных ведущих чемпионатах европейских стран победители определились ранее. В Испании свой 11-й чемпионский титул завоевал мадридский "Атлетико". Вместе с ним путевки в групповой этап чемпионской Лиги завоевали мадридский "Реал", "Барселона" и "Севилья". Лучшим бомбардиром испанского чемпионата стал лидер "Барсы" Лионель Месси, забивший 30 мячей. В Англии чемпионом в седьмой раз стал "Манчестер Сити", вместе с которым "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и лондонский "Челси" сыграют в Лиге чемпионов. В споре бомбардиров английской премьер-лиги победил Харри Кейн ("Тоттенхэм"), который 23 раза поражал ворота соперников. В Германии в 31-й раз лучшей оказалась мюнхенская "Бавария", лидер атак которой Роберт Левандовски в третий раз подряд стал лучшим снайпером бундеслиги, забив 41 гол. В Лиге чемпионов Германию вместе с "Баварией" представят "Лейпциг", дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург". В Италии свое 19-е скудетто после десятилетнего перерыва завоевал миланский "Интер", прервавший девятилетнюю гегемонию туринского "Ювентуса". Эти клубы, а также "Милан" и "Аталанта" сыграют в главном континентальном турнире. Криштиану Роналду ("Ювентус") стал лучшим бомбардиром серии А, забив 29 мячей.-0-