Футболисты "Ливерпуля" не смогли выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский "Атлетико" и французский "Пари Сен-Жермен" пробились в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проиграв в первом матче 1/8 финала в испанской столице со счетом 0:1, триумфаторы прошлого сезона ЛЧ футболисты английского "Ливерпуля" на своем поле имели преимущество, но в итоге уступили 2:3. В основное время хозяев вывел вперед Джорджиньо Вейналдум, а в самом начале овертайма подопечные Юргена Клоппа сумели забить второй гол после удара Роберто Фирмино на 94-й минуте игры. Однако после этого ливерпульцы получили три мяча в свои ворота. Сначала голевой дубль оформил Маркос Льоренте, а в самом конце дополнительного времени Альваро Мората забил третий гол и "Атлетико" вышел в четвертьфинал.

Французский "Пари Сен-Жермен" после проигрыша в Дортмунде немецкой "Боруссия" (1:2) у себя дома взял реванш с результатом 2:0 благодаря голам Неймара и Хуана Берната.

Ранее первыми четвертьфиналистами стали итальянская "Аталанта" из Бергамо и немецкий "Лейпциг".

Остальные поединки за выход в четвертьфинал ЛЕ состоятся на следующей неделе:

17 марта

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания; первый матч - 2:1), "Ювентус" (Турин, Италия) - "Лион" (Франция; первый матч - 0:1).

18 марта

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия; первый матч - 1:1), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Челси" (Лондон, Англия; первый матч - 3:0).

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов проведут 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок главного континентального турнира Старого Света пройдет 30 мая в Стамбуле.-0-