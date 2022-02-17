Футболисты "Ливерпуля" победили "Интер" в 1/8 финала Лиги чемпионов

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Ливерпуля" со счетом 2:0 победили итальянский "Интер" в гостевой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча встречи в Милане были забиты во втором тайме - на 75-й минуте Роберто Фирмино, а через 8 минут отличился Мохамед Салах.

Австрийский "Зальцбург" у себя дома не удержал победу над немецкой "Баварией". На 21-й минуте матча Жуниор Адаму вывел хозяев вперед и только на 90-й минуте Кингсли Коман спас гостей от поражения - 1:1. В этих парах ответные матчи за выход в четвертьфинал состоятся 8 марта в Ливерпуле и Мюнхене.

В первых поединках стартового раунда плей-офф "Пари Сен-Жермен" в столице Франции одолел мадридский "Реал" с минимальным перевесом в счете - 1:0, а в Лиссабоне английский "Манчестер Сити" разгромил португальский "Спортинг" с результатом 5:0. Здесь ответные встречи пройдут 9 марта в испанской столице и в Манчестере.

Действующий победитель главного континентального клубного турнира лондонский "Челси" 22 февраля примет в британской столице французский "Лилль". Испанский "Вильярреал" сыграет на своем поле с итальянским "Ювентусом". Повторные встречи в этих парах намечены на 16 марта в Лилле и Турине.

Еще два стартовых поединка 1/8 финала состоятся 23 февраля: в Мадриде испанский "Атлетико" примет английский "Манчестер Юнайтед", в португальской столице лиссабонская "Бенфика" будет соперничать с нидерландским "Аяксом". Ответные матчи в этих парах пройдут 15 марта в Манчестере и Амстердаме.

Бомбардирскую гонку ЛЧ возглавляет ивуарийский форвард "Аякса" Себастьян Алле, забивший 10 мячей, на один гол отстает лидер атак "Баварии" польский нападающий Роберт Левандовски.

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 18 марта в штаб квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сами матчи за выход в полуфинал пройдут 5-6 апреля и 12-13 апреля. Полуфинальные баталии пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая, финальный поединок состоится 28 мая в российском Санкт-Петербурге.-0-