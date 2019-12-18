Футболисты "Ливерпуля" победили "Монтеррей" и вышли в финал клубного ЧМ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Ливерпуля" вышли в финал клубного чемпионата мира в катарской Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня победители европейской Лиги чемпионов одолели со счетом 2:1 мексиканский "Монтеррей", который в этом сезоне выиграл ЛЧ стран КОНКАКАФ. На 12-й минуте Наби Кейта вывел ливерпульцев вперед, а еще через две минуты Рохелио Фунес сравнял результат. До перерыва счет не изменился, а в компенсированное время второй половины игры удар Роберто Фирмино принес победу "Ливерпулю".

В первом полуфинале обладатель южноамериканского Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро одержал волевую викторию над триумфатором азиатской Лиги чемпионов представителем Саудовской Аравии клубом "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда - 3:1.

В матче за пятое итоговое место тунисский "Эсперанс" разгромил катарский "Аль-Садд" из Дохи - 6:2.

В субботу, 21 декабря "Фламенго" и "Ливерпуль" встретятся в решающем поединке за титул клубного чемпиона планеты, а "Монтеррей" и "Аль-Хиляль" и поспорят за бронзовые медали. Футболисты "Фламенго" впервые сыграют в финале этого турнира, а "Ливерпуль" в 2005 году проиграл решающий матч другому бразильскому клубу "Сан-Паулу" со счетом 0:1.

В прошлом году победителем клубного чемпионата мира стал мадридский "Реал", разгромивший в финале "Аль-Айн" из ОАЭ с результатом 4:1. В матче за бронзу аргентинский "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса без проблем обыграл японский клуб "Касима Антлерс" - 4:0.

Чаще всех в нынешнем формате этот турнир выигрывали футболисты "Реала", у которых 4 титула (2014, 2016-2018). Трижды побеждал еще один испанский гранд "Барселона" (2009, 2011, 2015), два раза победителем становился бразильский "Коринтианс" из Сан-Паулу (2000, 2012).-0-