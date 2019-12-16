Футболисты "Ливерпуля" сыграют с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий победитель ЛЧ английский "Ливерпуль" в борьбе за выход в четвертьфинал дважды встретится с мадридским "Атлетико". Первый поединок состоится в испанской столице, ответный - в Ливерпуле.

Составы остальных пар 1/8 финала:

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция);

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия);

"Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Валенсия" (Испания);

"Челси" (Лондон, Англия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия);

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Турин, Италия);

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Лейпциг" (Германия);

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18-26 февраля, ответные - 10-18 марта 2020 года. Четвертьфиналы пройдут 7-8 и 14-15 апреля, полуфинальные встречи намечены на 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок за главный клубный трофей Старого Света состоится 30 мая в Стамбуле.

Также сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.-0-