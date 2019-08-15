Футболисты "Ливерпуля" в четвертый раз выиграли Суперкубок

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Ливерпуля" в четвертый раз стали обладателями Суперкубка УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре 44-го по счету розыгрыша победители Лиги чемпионов прошлого сезона обыграли в Стамбуле победителя Лиги Европы лондонский "Челси" в серии послематчевых пенальти. В первом тайме Оливье Жиру вывел "Челси" вперед, а после перерыва Садио Мане восстановил равновесие - 1:1. В начале дополнительного времени он же забил свой второй гол, а вскоре Жоржиньо вновь сделал счет равным - 2:2. В серии пенальтм удача была на стороне "Ливерпуля" - 5:4. Впервые в истории поединок такого уровня судила женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Для футболистов "Ливрпуля" это четвертый Суперкубок, до этого они выигрывали его в 1977, 2001 и 2005 годах.

Больше других - по 5 раз, этот трофей выигрывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан".-0-