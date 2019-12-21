Футболисты "Ливерпуля" впервые выиграли клубный ЧМ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Ливерпуля" впервые стали победителями клубного чемпионата мира, который завершился в катарской Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке триумфаторы европейской Лиги чемпионов в упорной борьбе обыграли обладателя южноамериканского Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро со счетом 1:0. В основное время счет не был открыт, а на 9-й минуте дополнительного времени победу "Ливерпулю" принес точный удар Роберто Фирмино.

Обладателем бронзы клубного мирового первенства стал мексиканский "Монтеррей", победивший в игре за 3-е место представителя Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда в серии послематчевых пенальти. Основное воемя завершилось с результатом 2:2, а 11-метровые удары лучше пробили футболисты мексиканского клуба - 4:3.

В матче за пятое итоговое место тунисский "Эсперанс" разгромил катарский "Аль-Садд" из Дохи - 6:2.

В прошлом году победителем клубного чемпионата мира стал мадридский "Реал", разгромивший в финале "Аль-Айн" из ОАЭ с результатом 4:1. В матче за бронзу аргентинский "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса без проблем обыграл японский клуб "Касима Антлерс" - 4:0.

Чаще всех в нынешнем формате этот турнир выигрывали футболисты "Реала", у которых 4 титула (2014, 2016-2018). Трижды побеждал еще один испанский гранд "Барселона" (2009, 2011, 2015), два раза победителем становился бразильский "Коринтианс" из Сан-Паулу (2000, 2012).-0-