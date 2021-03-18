Футболисты "Локомотива" победили "Уфу" в матче чемпионата России

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" одолел футболистов "Уфы" со счетом 1:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Уфе сложилась для гостей непросто. Несмотря на некоторое преимущество, москвичи долго не могли преодолеть оборону хозяев поля. Только на 80-й минуте польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк сумел поразить ворота Александра Беленова. Белорусский нападающий московского клуба Виталий Лисакович вышел на поле в стартовом составе, на 53-й минуте получил предупреждение и был заменен на 79-й минуте игры.

Также сегодня "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится на своей арене с московским "Динамо". Московский "Спартак" у себя дома будет соперничать с "Уралом" из Екатеринбурга.

Вчера в центральном поединке этого тура московский ЦСКА под началом белорусского наставника Виктора Гончаренко уступил на своем поле лидеру турнира, действующему чемпиону страны питерскому "Зениту" со счетом 2:3. В начале первого тайма армейцы вышли вперед, а потом пропустили три мяча подряд и только в самой концовке сумели сократить разрыв до минимума. Футболисты "Ростова" с результатом 4:0 разгромили на выезде волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Белорусский полузащитник "Ротора" Иван Маевский отыграл весь матч, Владимир Медведь вышел на замену на 69-й минуте, а белорусский защитник ростовчан Александр Павловец на поле не выходил. В Грозном местный "Ахмат" выиграл у тульского "Арсенала" со счетом 2:0. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев не играли.

Две заключительные встречи 23-го тура российского первенства состоятся 19 марта. Футболисты "Сочи" примут гостей из "Тамбова", а в Казани местный "Рубин" сыграет с "Химками".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 48 очков (23 матча), "Спартак" - 41 (22), ЦСКА - 40 (23), "Локомотив" - 40 (23), "Сочи" - 37 (22), "Рубин" - 37 (22), "Ростов" - 37 (23). Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Уфы".

Бомбардирскую гонку возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 13 мячей.-0-