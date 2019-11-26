Футболисты "Локомотива" примут "Байер", донецкий "Шахтер" сыграет с "Манчестер Сити" в ЛЧ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы сегодня пройдут стартовые матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты московского "Локомотива" после двух поражений подряд от туринского "Ювентуса" в предпоследний игровой день группы D примут на своей арене немецкий "Байер" из Леверкузена (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 21.55). Если подопечные Юрия Семина сегодня проиграют, то потеряют шансы на выход в 1/8 финала чемпионской Лиги. В другом матче этого квартета итальянский "Ювентус" примет в Турине испанский "Атлетико" из Мадрида. Положение команд после 4 туров: "Ювентус" - 10 очков, "Атлетико" - 7, Локомотив" - 3, "Байер" - 3.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет в гостях у лидера группы С английского клуба "Манчестер Сити". Аутсайдер этого квартета итальянская "Аталанта" из Бергамо примет в Милане хорватское "Динамо" из Загреба. Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 10, "Шахтер" - 5, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 1.

Также сегодня вечером состоятся матчи еще в двух группах:

А - "Реал" (Мадрид, Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Брюгге" (Бельгия). Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" - 12, "Реал" - 7, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1.

В - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Тоттенхэм"(Лондон, Англия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция). Турнирное положение: "Бавария" - 12, "Тоттенхэм" - 7, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.

Еще в четырех квартетах ЛЧ встречи 5-го тура пройдут 27 ноября:

Е - "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия), "Генк" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия). Турнирное положение: "Ливерпуль" - 9, "Наполи" - 8, "Зальцбург" - 4, "Генк" - 1.

F - "Барселона" - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Славия" (Прага, Чехия) - "Интер" (Милан, Италия). Турнирное положение: "Барселона" - 8, "Боруссия" - 7, "Интер" - 4, "Славия" - 2.

G - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Лион" (Франция), "Лейпциг" (Германия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 3:1. Турнирное положение: "Лейпциг" - 9 очков, "Лион" - 7, "Зенит" - 4, "Бенфика" - 3.

Н - "Валенсия" (Испания) - "Челси" (Лондон, Англия), "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды). Турнирное положение: "Аякс" - 7, "Челси" - 7, "Валенсия" - 7, "Лилль" - 1.

Список лучших бомбардиров чемпионской Лиги возглавляет норвежский форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд, забивший 7 мячей.

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из 8 групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат еврокубковый сезон в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-