Футболисты "Локомотива" примут "Баварию" во втором туре Лиги чемпионов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи второго тура состоятся сегодня в четырех группах футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительном квартете А московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе примет на своей арене действующего победителя чемпионской Лиги мюнхенскую "Баварию" (начало в 20.55, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом туре москвичи сыграли вничью в гостях у австрийского "Зальцбурга" - 2:2. Виталий Лисакович в этой игре забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Футболисты "Баварии" разгромили в Мюнхене испанский "Атлетико" из Мадрида со счетом 4:0. В другом сегодняшнем поединке этой группы "Атлетико" в испанской столице встретится с "Зальцбургом".

В группе В чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет в Киеве с итальянским "Интером" из Милана. В Менхенгладбахе немецкая "Боруссия" примет "Реал". На старте турнира футболисты "Шахтера" сенсационно обыграли в Мадриде испанский "Реал" со счетом 3:2, а в Милане "Интер" разошелся миром с "Боруссией" - 2:2.

В группе С португальский "Порту" сыграет на своем поле с греческим "Олимпиакосом" из Пирея, французский "Марсель" примет у себя дома английский "Манчестер Сити". В квартете D итальянская "Аталанта" в Бергамо встретится с нидерландским "Аяксом" из Амстердама, английский "Ливерпуль" на своей арене сыграет с датским клубом "Мидтьюлланн" из Хернинга.

В остальных группах чемпионской Лиги матчи 2-го тура пройдут в среду, 28 октября:

Е: "Краснодар" (Россия) - "Челси" (Лондон, Англия), "Севилья" (Испания) - "Ренн" (Франция);

F: "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), "Брюгге" (Бельгия) - "Лацио" (Рим, Италия).

G: "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Ювентус" (Турин, Италия) - "Барселона" (Испания);

Н: "Истанбул" (Турция) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Лейпциг" (Германия).

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат выступление во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы.-0-