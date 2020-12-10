Футболисты "Локомотива" проиграли "Баварии" в ЛЧ, завершив еврокубковый сезон

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов определись все участники 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Московский "Локомотив" играл в Мюнхене с победителем предварительной группы А немецкой "Баварией" и уступил со счетом 0:2. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович в этой встрече на поле не выходил. Вместе с баварцами в плей-офф главного континентального турнира пробились футболисты мадридского "Атлетико", обыгравшие в гостях австрийский "Зальцбург" - 2:0. Австрийская команда сыграет в плей-офф Лиги Европы, "Локомотив" завершил еврокубковый сезон. Итоговое положение: "Бавария" - 16 очков, "Атлетико" - 9, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3.

В квартете В чемпион Украины донецкий "Шахтер" в Милане разошелся миром с итальянским "Интером" - 0:0 и продолжит выступление в 1/16 финала ЛЕ. В испанской столице мадридский "Реал" выиграл у немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха с результатом 2:0. Итоговое положение: "Реал" - 10, "Боруссия" - 8, "Шахтер" - 8, "Интер" - 6.

Результаты заключительных встреч в остальных группах:

С - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Порту" (Португалия) - 0:2, "Манчестер Сити" (Англия) - "Марсель" (Франция) - 3:0. Итоговое положение: "Манчестер Сити" - 16, "Порту" - 13, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 3.

D - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:1, "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - 0:1. Итоговое положение: "Ливерпуль" - 13, "Аталанта" - 11, "Аякс" - 7, "Мидтьюлланн" - 2.

Е - "Челси" (Лондон, Англия) - "Краснодар" (Россия) - 1:1, "Ренн" (Франция) - "Севилья" (Испания) - 1:3. Итоговое положение: "Челси" - 14, "Севилья" - 13, "Краснодар" - 5, "Ренн" - 1.

F - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 1:2, "Лацио" (Рим, Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:2. Итоговое положение: "Боруссия" - 13, "Лацио" - 10, "Брюгге" - 8, "Зенит" - 1.

G - "Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:3, "Динамо" (Киев, Украина) -"Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - 1:0. Итоговое положение: "Ювентус - 15, "Барселона" - 15, "Динамо" - 4, "Ференцварош" - 1.

Н - "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3:2, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Истанбул" (Турция) - 5:1. Итоговое положение: "Пари Сен-Жермен" - 12, "Лейпциг" - 12 "Манчестер Юнайтед" - 9, "Истанбул" - 3.

В 1/8 финала чемпионской Лиги вышли по две лучшие команды из восьми квартетов. Клубы, которые заняли третьи места, продолжат выступление в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиге Европы.

Жеребьевка первого раунда плей-офф обоих турниров состоится 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.-0-