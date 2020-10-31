Футболисты "Локомотива" проиграли "Сочи" в чемпионате России

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" уступил футболистам "Сочи" со счетом 1:2 в гостевом матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме Антон Заболотный и Никита Бурмистров дважды поразили ворота москвичей. После перерыва гости заиграли гораздо активнее, и на 65-й минуте встречи вышедший на замену Антон Миранчук сократил разрыв до минимума, но большего им добиться не удалось. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на замену на 64-й минуте игры.

Также сегодня футболисты казанского "Рубина" победили на своей арене тульский "Арсенал" со счетом 3:1. Белорусские полузащитники туляков Юрий Ковалев и Валерий Громыко на поле не выходили. Футболисты "Краснодара" проиграли в Грозном местному "Ахмату" со счетом 0:2. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович в этом матче не играл.

Лидер российского первенства московский "Спартак" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 0:1.

Еще четыре поединка 13-го тура состоятся 1 ноября. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграют в Волгограде с "Ротором", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Екатеринбургский "Урал" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе встретится на выезде с "Уфой". Футболисты "Тамбова", за который выступает белорусский защитник Максим Володько, примут в Саранске московское "Динамо". Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в гостях у "Химок".

Турнирное положение: "Спартак" - 27 очков (13 матчей), ЦСКА - 25 (12), "Зенит" - 24 (12), "Ростов" - 23 (13), "Сочи" - 22 (13), "Рубин" - 21 (13), "Локомотив" - 21 (13), "Динамо" - 20 (12), "Ахмат" - 20 (13), "Краснодар" - 18 (13), "Арсенал" - 12 (13), "Тамбов" - 12 (12), "Урал" - 11 (12), "Химки" - 9 (12), "Уфа" - 6 (12), "Ротор" - 6 (12).

В споре лучших снайперов российской премьер-лиги лидирует эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший семь мячей.-0-