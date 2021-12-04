Футболисты "Локомотива" проиграли "Уралу" в чемпионате России

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" неожиданно проиграли "Уралу" со счетом 0:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре с одним из аутсайдеров российской премьер-лиги железнодорожники владели инициативой, но добиться успеха так и не смогли. Гости же сумели вырвать победу, благодаря пенальти, который в конце первого тайма реализовал польский легионер Рафал Аугустыняк. Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте игры, полузащитник Кирилл Зинович вышел на замену незадолго до финального свистка. После этой виктории футболисты екатеринбургского "Урала" набрали 16 очков и ушли с последнего места в турнирной таблице.

Также сегодня "Крылья Советов" проиграли в Самаре московскому ЦСКА со счетом 0:1. Победный мяч на 75-й минуте встречи забил норвежский полузащитник гостей Эмиль Бохинен. Белорусский защитник самарского клуба Дмитрий Прищепа на поле не выходил.

В Москве футболисты "Спартака" обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 2:1, прервав шестиматчевую серию без побед.

Завтра футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко и с защитником Александром Мартыновичем в составе сыграют на выезде против "Сочи". Идущее вторым московское "Динамо" примет на своем поле "Уфу", "Нижний Новгород" у себя дома будет соперничать с казанским "Рубином", а "Химки" у себя дома примут тульский "Арсенал".

Вчера лидер турнира питерский "Зенит" на своей арене сыграл вничью с гостями из "Ростова" - 2:2.

Сейчас у "Зенита" 37 очков, в активе "Динамо" 32 балла, у футболистов "Сочи" 28 очков, на одно очко меньше у ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар" имеют по 25 баллов. Внизу таблицы "Химки" - 14 очков, на балл больше у "Нижнего Новгорода".

Список лучших бомбардиров взглавляет 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0-