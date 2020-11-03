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03 ноября 2020, 22:59

Футболисты "Локомотива" сыграли вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов

Фото Reuters
Фото Reuters

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня проходят стартовые матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты московского "Локомотива" на своем поле сыграли вничью с мадридским "Атлетико" - 1:1. В начале встречи преимущество было на стороне гостей и на 18-й минуте уругвайский защитник Хосе Мария Хименес открыл счет. Однако уже через семь минут хозяева заработали пенальти, который реализовал Антон Миранчук. После этого у футболистов испанского клуба были возможности отличиться, но результат не изменился. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович на поле выходил. В первом туре состязаний в предварительной группе москвичи сыграли вничью в гостях у австрийского "Зальцбурга" - 2:2, а затем у себя дома уступили действующему победителю чемпионской Лиги мюнхенской "Баварии" - 1:2. Футболисты "Атлетико" сначала крупно проиграли в Мюнхене чемпионам Германии - 0:4, а затем в испанской столице одолели австрийскую команду - 3:2. Позже в этом квартете "Зальцбург" сыграет на своем поле с "Баварией".

В группе В ее лидер донецкий "Шахтер" в Киеве потерпел крупное поражение от немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха - 0:6. Уже в первом тайме чемпионы Украины пропустили четыре мяча, а после перерыва гости отличились еще дважды. Хет-трик в этом матче оформил французский форвард "Боруссии" Алассан Плеа. На старте турнира футболисты "Шахтера" сенсационно обыграли на выезде мадридский "Реал" - 3:2, а потом в украинской столице разошлись миром с итальянским "Интером" из Милана - 0:0. Также сегодня "Реал" в испанской столице сыграет с "Интером".

Английский "Манчестер Сити", возглавляющий турнирную таблицу группы С, примет на своем стадионе греческий "Олимпиакос" из Пирея, а португальский "Порту" сыграет у себя дома с французским "Марселем".

В квартете D идущий без потерь английский "Ливерпуль" сыграет в Бергамо с итальянской "Аталантой", а датский "Мидтьюлланн" в Хернинге встретится с нидерландским "Аяксом" из Амстердама.

В остальных группах Лиги чемпионов заключительные встречи первого круга пройдут 4 ноября:

Е - "Севилья" (Испания) - "Краснодар" (Россия), "Челси" (Лондон, Англия) - "Ренн" (Франция).

F - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Лацио" (Рим, Италия), "Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия).

G - "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Ювентус" (Турин, Италия).

Н - "Истанбул" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лейпциг" (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция).

После двух туров бомбардирскую гонку Лиги чемпионов возглавляет форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, на счету которого четыре гола.-0-

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