Футболисты "Локомотива" уступили "Ахмату" в чемпионате России

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем в составе проиграли грозненскому "Ахмату" со счетом 2:3 в домашнем матче 5-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок в Москве начался неожиданно - уже на 3-й минуте Владимир Ильин вывел гостей вперед, а в компенсированное время первого тайма Артем Тимофеев удвоил преимущество "Ахмата". Вскоре после перерыва Антон Миранчук с пенальти сократил разрыв в счете, а на исходе часа игрового времени Бернард Бериша забил третий мяч в ворота москвичей. Хозяева не сдавались, и на 77-й минуте встречи Гжегож Крыховяк забил второй гол, но в итоге спасти матч не смогли. Виталий Лисакович провел на поле весь второй тайм.

Волгоградский "Ротор", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, уступил на своей арене московскому "Спартаку" - 0:1.

В Казани местный "Рубин" разгромил гостей из "Уфы" со счетом 3:0.

Также сегодня московский ЦСКА под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко сыграет в гостях у "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Екатеринбургский "Урал", за который выступает белорусский защитник Николай Золотов, встретится на выезде с "Ростовом".

Ранее футболисты тульского "Арсенала" на своем поле сыграли вничью с подмосковными "Химками" - 1:1. Белорусский полузащитник тульского клуба Валерий Громыко провел весь матч, а Юрий Ковалев на поле не выходил. "Тамбов" принимал в Саранске футболистов "Сочи" и уступил с результатом 0:1.

Турнирное положение в российской премьер-лиге сейчас таково: "Зенит" - 12 очков (4 матча), "Сочи" - 11 (5), "Спартак" - 11 (5), "Ахмат" - 10 (5), "Локомотив" - 7 (5), "Динамо" - 7 (4), "Рубин" - 7 (5), ЦСКА - 6 (4), "Краснодар" - 6 (4), "Ростов" - 6 (4), "Урал" - 5 (4), "Арсенал" - 5 (5), "Уфа" - 4 (5), "Тамбов" - 3 (5), "Химки" - 2 (5), "Ротор" - 1 (5).

Список лучших бомбардиров возглавляет Сердар Азмун ("Зенит"), забивший четыре гола.-0-