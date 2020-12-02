Футболисты "Локомотива" уступили "Зальцбургу" в Лиге чемпионов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" проиграли австрийскому "Зальцбургу" со счетом 1:3 в домашней встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в российской столице хозяева провели слабо, пропустив два мяча еще до перерыва. Оба гола забил Мергим Бериша, который отличился на 28-й и 41-й минутах встречи. После перерыва Антон Миранчук с пенальти сократил разрыв, но потом Карим Адейеми в третий раз поразил ворота москвичей. Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович отыграл первый тайм и в перерыве был заменен. В другом поединке пятого тура мюнхенская "Бавария", досрочно вышедшая в плей-офф, в Мадриде сыграла вничью с испанским "Атлетико" - 1:1. Положение команд после пяти туров: "Бавария" - 13 очков, "Атлетико" - 6, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3.

В квартете В донецкий "Шахтер" обыграл в Киеве мадридский "Реал" со счетом 2:0. Гости из испанской столицы имели преимущество на протяжении всей игры, но все их атаки оказались безрезультатными. А чемпионы Украины во втором тайме дважды воспользовались ошибками обороны соперников, и сначала Дентиньо открыл счет, а незадолго до финального свистка успех хозяев закрепил Манор Соломон. В первом туре футболисты "Шахтера" сенсационно обыграли "Реал" в Мадриде со счетом 3:2. Немецкая "Боруссия" уступила в Менхенгладбахе итальянскому "Интеру" из Милана - 2:3. Положение команд: "Боруссия" - 8, "Шахтер" - 7, "Реал" - 7, "Интер" - 5.

В группе С английский "Манчестер Сити" в гостях разошелся миром с португальским "Порту" - 0:0. Англичане и португальцы вышли в плей-офф. Аутсайдер этого квартета французский "Марсель" переиграл у себя дома греческий "Олимпиакос" из Пирея - 2:1. Положение команд: "Манчестер Сити" - 13, "Порту" - 10, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 3.

Лидер группы D английский "Ливерпуль" одолел на своей арене нидерландский "Аякс" из Амстердама с результатом 1:0. В итальянском Бергамо местная "Аталанта" и датский "Мидтьюлланн" из Хернинга сыграли вничью - 1:1. Ливерпульцы обеспечили себе пропуск в 1/8 финала. Положение команд: "Ливерпуль" - 12, "Аталанта" - 8, "Аякс" - 7, "Мидтьюлланн" - 1.

Сегодня поединки 5-го тура состоятся в остальных группах:

Е - "Краснодар" (Россия) - "Ренн" (Франция), "Севилья" (Испания) - "Челси" (Лондон, Англия). Положение команд после четырех игровых дней: "Челси" - 10, "Севилья" - 10, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1.

F - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Лацио" (Рим, Италия), "Брюгге" (Бельгия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия). Положение команд: "Боруссия" - 9, "Лацио" - 8, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1.

G - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Барселона" (Испания). Положение команд: "Барселона" - 12, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Н - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Истанбул" (Турция) - "Лейпциг" (Германия). Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 6, "Лейпциг" - 6, "Истанбул" - 3.

Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов возглавляет норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, забивший 6 мячей.-0-