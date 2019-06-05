Футболисты Мали стали последними участниками 1/4 финала молодежного ЧМ

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Мали стали последними четвертьфиналистами молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В боевом поединке 1/8 финала африканская команда дважды уступала аргентинцам - 0:1 в основное время и 1:2 в овертайме, но сумела сравнять счет на последней минуте дополнительного времени. В серии пенальти малийцы оказались удачливее - 5:4 и в 1/4 финала 7 июня сыграют с итальянской сборной, которая победила поляков 1:0.

В этот же день футболисты Украины, разгромившие панамцев 4:1, встретятся с Колумбией, одолевшей в 1/8 финала новозеландцев в серии пенальти.

В субботу, 8 июня, сборная США, переигравшая французов 3:2, будет соперничать с командой Эквадора, которая была сильнее уругвайцев - 3:1. Сенегальская "молодежка", взявшая верх над нигерийцами 2:1, сыграет с футболистами Республики Корея, которые победили японцев со счетом 2:1.

Полуфиналы состоятся 11 июня, их неудачники 14 июня встретятся в матче за бронзу, а победители 15 июня поспорят за чемпионский титул.

На прошлом молодежном первенстве планеты золото завоевали англичане, победившие в решающем поединке венесуэльцев, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие сверстников из Уругвая.-0-