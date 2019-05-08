Кокорин получил полтора года колонии за драку, Мамаев - 1 год 5 месяцев

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресненский суд Москвы приговорил российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к 1,5 годам и к одному году пяти месяцам колонии общего режима соответственно, сообщает ТАСС.

Других участников драки: Кирилла Кокорина - к 1,6 года, Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам колонии.

Суд не нашел в действиях футболистов предварительного сговора и исключил квалифицирующий признак из обвинения. Кокорин и Мамаев останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

Как сообщалось, 8 октября прошлого года появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев избили в столичном кафе "Кофемания" чиновника Минпромторга. Позднее установлено, что от действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Причиной конфликта стали оскорбления расового характера со стороны игроков.

Кроме того, Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке - они напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин". В ходе конфликта было разбито стекло и задняя дверь автомобиля. Иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.-0-