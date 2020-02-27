Футболисты "Манчестер Сити" победили "Реал" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Манчестер Сити" одержали волевую победу над мадридским "Реалом" со счетом 2:1 в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в испанской столице соперникам не удалось открыть счет, хотя возможности отличиться были у обеих команд. После перерыва игроки заиграли активнее и на 60-й минуте Иско вывел хозяев вперед. Через 18 минут Габриэл Жезус восстановил равновесие, а на 83-й минутк Кевин Де Брюйне с пенальти забил победный мяч.

Футболисты французского "Лиона" одолели гостей из итальянского "Ювентус" со счетом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте встречи забил Люка Тузар.

Результаты остальных первых игр 1/8 финала Лиги чемпионов: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:1, "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:1, "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Валенсия" (Испания) - 4:1, "Челси" (Лондон, Англия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 0:3, "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 1:1. Ответные встречи за выход в четвертьфинал пройдут 10-18 марта.

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок главного континентального турнира Старого Света пройдет 30 мая в Стамбуле.-0-