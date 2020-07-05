Футболисты "Минска" и "Белшины" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Минска" на поле столичного стадиона "Трактор" сыграли вничью с аутсайдером турнира бобруйской "Белшиной" - 2:2. На 17-й минуте встречи хозяев вывел вперед Александр Васильев, реализовавший пенальти. Через 15 минут Данила Нечаев сравнял счет, а на 56-й минуте игры Роман Грибовский забил второй мяч в ворота гостей. Незадолго до окончания встречи бразильский легионер "Белшины" Нивалдо установил окончательный результат.

Позже "Торпедо-БелАЗ" примет в Жодино солигорский "Шахтер", а в Бресте "Рух" будет соперничать с минским "Динамо".

Результаты остальных встреч 16-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Энергетикуэ-БГУ" (Минск) - 0:1, "Городея" - "Витебск" - 2:2, "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 3:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Брест) - 3:3, "Неман" (Гродно) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (16 матчей), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (16), "Витебск" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Рух" (Брест) - 19 (15), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" (Бобруйск) - 7 (16).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.-0-