ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 5 июля 2020
Минск Ясно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:57 Футболисты "Минска" и "Белшины" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
17:52 В испанской Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тыс. человек В мире
17:44 В Чикаго неизвестные стреляли по прохожим, погибли четверо В мире
17:19 Новое правительство Франции планируется сформировать 6 июля В мире
17:18 ФОТОФАКТ: Дети облюбовали фонтан возле парка Горького Регионы
16:56 Не менее семи человек погибли при взрыве на фабрике в Индии В мире
16:40 В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара Общество
16:17 Токио при подготовке к Олимпиаде учтет ситуацию с коронавирусом в мире В мире
16:08 В Малоритском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус Происшествия
15:27 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси Общество
15:25 Стрельба в ночном клубе в США: погибли два человека В мире
15:01 Белорусские шашисты обыграли команды Израиля и Латвии в четвертом туре Кубка наций​​​​​​​ Спорт
14:47 Папа Римский поддержал инициативу СБ ООН по глобальному перемирию на фоне COVID-19 В мире
14:25 Ректор РИПО: нужно сохранить достигнутое за годы независимости Общество
14:07 Франция намерена вернуться к рассмотрению пенсионной реформы В мире
13:51 В ночном клубе в США при стрельбе пострадали 12 человек В мире
13:41 До +30°С ожидается в Беларуси 6 июля Общество
13:30 В Беларуси выздоровел и выписан 50 871 пациент с COVID-19 Общество
13:00 В Докшицком районе грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья Происшествия
12:42 В России за сутки выявили 6 736 случаев заражения COVID-19 В мире
12:23 ФОТОФАКТ: В Национальном парке "Припятский" большой популярностью пользуются водные экскурсии Регионы
11:50 В Гомеле спасатели вызволили ребенка, застрявшего между прутьями забора Происшествия
11:39 Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу В мире
11:32 Игорь Ковалевич признан лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в июне Спорт
11:24 В Индии за сутки выявлено более 24,8 тыс. заболевших COVID-19 В мире
11:10 Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать - Кошелев Общество
10:47 Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США В мире
10:24 Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30 человек В мире
10:12 Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол Политика
09:56 В Хорватии проходят парламентские выборы В мире
Все новости
Все новости
Спорт
05 июля 2020, 17:57

Футболисты "Минска" и "Белшины" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
Футболисты "Немана" одержали седьмую победу подряд в чемпионате Беларуси
"Энергетик-БГУ" обыграл БАТЭ, "Городея" сыграла вничью с "Витебском" в чемпионате Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Минска" на поле столичного стадиона "Трактор" сыграли вничью с аутсайдером турнира бобруйской "Белшиной" - 2:2. На 17-й минуте встречи хозяев вывел вперед Александр Васильев, реализовавший пенальти. Через 15 минут Данила Нечаев сравнял счет, а на 56-й минуте игры Роман Грибовский забил второй мяч в ворота гостей. Незадолго до окончания встречи бразильский легионер "Белшины" Нивалдо установил окончательный результат.

Позже "Торпедо-БелАЗ" примет в Жодино солигорский "Шахтер", а в Бресте "Рух" будет соперничать с минским "Динамо".

Результаты остальных встреч 16-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Энергетикуэ-БГУ" (Минск) - 0:1, "Городея" - "Витебск" - 2:2, "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 3:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Брест) - 3:3, "Неман" (Гродно) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (16 матчей), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (16), "Витебск" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Рух" (Брест) - 19 (15), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" (Бобруйск) - 7 (16).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Белорусские шашисты обыграли команды Израиля и Латвии в четвертом туре Кубка наций​​​​​​​
Игорь Ковалевич. Фото из архива Игорь Ковалевич признан лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в июне
Фото ТАСС Футболисты ЦСКА разгромили "Ахмат" в матче чемпионата России
Футболисты "Немана" одержали седьмую победу подряд в чемпионате Беларуси
Фото из архива "Энергетик-БГУ" обыграл БАТЭ, "Городея" сыграла вничью с "Витебском" в чемпионате Беларуси
Светлана Тимошенко (справа). Фото из архива Тимошенко: популяризация активного образа жизни - одна из главных заслуг руководства Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси - Лукашенко
Лукашенко и Греф открыли в Минске уникальный светомузыкальный фонтан
В Беларуси выздоровел и выписан 50 871 пациент с COVID-19
Беларусь отпраздновала День Независимости
Топ-новости
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара
Встреча на Кургане Дружбы в этом году пройдет в усеченном формате
ФОТОФАКТ: Дети облюбовали фонтан возле парка Горького
Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать - Кошелев
ФОТОФАКТ: В Национальном парке "Припятский" большой популярностью пользуются водные экскурсии
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси
Ректор РИПО: нужно сохранить достигнутое за годы независимости
Головченко: каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости
Петришенко о Дне Независимости: этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства и настроение
ФОТОФАКТ: Праздничный гала-концерт в честь Дня Независимости у стелы "Минск - город-герой"
Ниагарский водопад украсили цвета белорусского флага
Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси - Макей
Санэпидслужба назвала места, где запрещено или ограничено купание
Андрейченко: своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.