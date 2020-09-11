Футболисты "Минска" и "Городеи" откроют программу 23-го тура чемпионата Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, вызванного матчами национальной и молодежной сборных Беларуси в международных турнирах, сегодня возобновится чемпионат страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игровая программа 23-го тура откроется на поле столичного стадиона "Трактор", где футболисты "Минска" в 17.00 примут гостей из "Городеи". Телеканал "Беларусь 5" покажет этот матч в прямом эфире.

Лидеры турнира свои встречи этого тура проведут 12 сентября. Футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют со "Смолевичами", а в Солигорске местный "Шахтер" примет "Витебск". Также в субботу состоится динамовское дерби, в котором минчане примут брестских одноклубников. Кроме того, дебютант высшей лиги брестский "Рух" примет у себя дома гродненский "Неман".

Еще два поединка 23-го тура состоятся 13 сентября: "Белшина" (Бобруйск) - "Ислочь" (Минский район), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) -"Славия" (Мозырь). Матч "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк" перенесен на 30 сентября.

Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: "Шахтер" (Солигорск) - 43 очка (22 матча), БАТЭ (Борисов) - 43 (22), "Неман" (Гродно) - 38 (22), "Ислочь" (Минский район) - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Рух" (Брест) - 33 (22), "Витебск" - 30 (22), "Динамо" (Брест) - 29 (20), "Славия" (Мозырь) - 24 (20), "Минск" - 22 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (22), "Белшина" (Бобруйск) - 19 (22), "Смолевичи" - 14 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.-0-