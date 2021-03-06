Футболисты "Минска" и "Ислочи" сыграли вничью в первом четвертьфинале Кубка Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" на своей арене разошлись миром с "Ислочью" в первом четвертьфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра началась с атак хозяев поля, и на 17-й минуте Сергей Концевой открыл счет. Пропустив мяч, футболисты "Ислочи" стали действовать гораздо агрессивнее, создали несколько голевых моментов, но защита минчан во главе с вратарем Сергеем Игнатовичем выстояла. После перерыва гости продолжали владеть инициативой, и через 5 минут одна из их атак завершилась тем, что украинский защитник "Минска" срезал мяч в свои ворота - 1:1. Ответная встреча пройдет 6 апреля.

Во втором сегодняшнем матче жодинское "Торпедо-БелАЗ" примет на своем стадионе представителя первой лиги национального первенства дзержинский "Арсенал" (начало в 16.30).

Еще две встречи четвертьфинальной стадии состоятся в воскресенье, 7 марта. Нынешний владелец Кубка страны борисовский БАТЭ на поле ФК "Минск" сыграет с "Витебском", а чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" у себя дома примет гостей из гродненского "Немана".

Ответные поединки за выход в полуфинал 30-го кубкового розыгрыша пройдут 6 и 7 апреля.-0-