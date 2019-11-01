Футболисты "Минска" и "Слуцка" откроют 27-й тур чемпионата Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" примут сегодня гостей из "Слуцка" в стартовом матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предыдущем туре минчане уступили в Гродно "Неману" с результатом 0:1, а "Слуцк" на своем поле разошелся миром с мозырской "Славией" - 0:0. В первом круге этого чемпионата футболисты "Слуцка" одолели "Минск" у себя дома со счетом 1:0. После 26 туров "Минск" занимает 10-е место, набрав 29 очков, у "Слуцка" на 2 балла меньше и 12-я позиция в турнирной таблице.

В субботу, 2 ноября, "Городея" сыграет на своем поле с "Неманом", а все фавориты свои поединки 27-го тура проведут 3 ноября. В главном из них лидер первенства брестское "Динамо" примет идущего третьим солигорский "Шахтер". Занимающий вторую позицию действующий чемпион страны БАТЭ сыграет на поле "Борисов-Арены" с "Ислочью". В Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" встретится с минским "Динамо", а в Могилеве местный "Дняпро" будет соперничать с "Витебском". Завершится этот тур в понедельник, 4 ноября, матчем в Мозыре между "Славией" и "Гомелем".

Положение в лидирующей группе после 26 туров: "Динамо" (Брест) - 67 очков, БАТЭ - 61, "Шахтер" - 58, "Динамо" (Минск) - 47.-0-