Футболисты "Минска" и "Сморгони" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" и "Сморгони" не выявили победителя в стартовом поединке 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В самом начале матча на поле столичного стадиона "Трактор" минчане вышли вперед после гола Дмитрия Алисейко. Однако в конце первого тайма гости ответили точными ударами Зоку Бенито Зади и Яна Сенкевича. После перерыва хозяева смогли отыграться благодаря голу Салли Муниру - ничья 2:2.
Завтра состоятся еще три встречи: "Слуцк" - "Спутник", "Энергетик-БГУ" - "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ" - "Неман". Три игры пройдут 4 июля: "Витебск" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Минск) - "Славия" (Мозырь), "Динамо" (Брест) - "Рух" (Брест).
Гостевой матч лидера турнира солигорского "Шахтера" с "Гомелем" перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение: Шахтер" - 40 очков, БАТЭ - 35, "Рух" - 28, "Гомель" - 27, "Динамо" (Минск) - 26, "Минск" - 21, "Динамо" (Брест) - 20, "Витебск" - 19, "Энергетик-БГУ" - 18, Торпедо-БелАЗ" - 18, "Ислочь" - 15, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Спутник" - 7, "Сморгонь" - 7.
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.-0-