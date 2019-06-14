Футболисты "Минска" намерены прервать безвыигрышную серию в чемпионате Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, вызванного международными матчами национальной и молодежной сборных, сегодня возобновляется футбольный чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 11-го тура футболисты "Минска" примут на своем поле гродненский "Неман". Оба клуба пока не радуют своих болельщиков - гродненцы потерпели поражения в трех предыдущих встречах подряд, а ФК "Минск" остается единственной командой, не одержавшей ни одной победы в нынешнем чемпионате. Во втором сегодняшнем матче "Городея" сыграет у себя дома с минским "Торпедо", которое занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице.

Еще 3 матча состоятся в субботу, 15 июня: "Дняпро" (Могилев) - "Ислочь" (Минский район), "Славия" (Мозырь) - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск".

Главные фавориты турнира свои встречи 11-го тура проведут в воскресенье, 16 июня. Лидер первенства брестское "Динамо" примет на своем поле "Гомель". На поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ сыграют с солигорским "Шахтером". Минское "Динамо" на поле столичного стадиона "Трактор" сыграет с земляками из "Энергетика-БГУ".

Положение команд после 10 туров:

1. "Динамо" (Брест) - 26 очков (разница мячей - 23-6),

2. БАТЭ - 24 (16-3),

3. "Шахтер" - 24 (17-6),

4. "Ислочь" - 21 (15-6),

5. "Динамо" (Минск) - 19 (11-8),

6. "Торпедо-БелАЗ" - 17 (13-8),

7. "Славия" - 16 (13-11),

8. "Неман" -13 (9-14),

9. "Витебск" - 13 (11-12),

10. "Городея" - 12 (6-11),

11. "Гомель" - 7 (17-18),

12. "Дняпро" - 7 (7-16),

13. "Энергетик-БГУ" - 7 (10-21),

14. "Минск" - 6 (8-14),

15. "Слуцк" - 6 (8-22),

16. "Торпедо" - 5 (2-10).

Бомбардирскую гонку возглавляет Виталий Квашук ("Гомель"), забивший 7 мячей.-0-