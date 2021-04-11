Футболисты "Минска" не удержали победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" не смогли удержать победу над борисовским БАТЭ в домашнем матче четвертого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле ФК "Минск" прошла с преимуществом гостей, однако преодолеть оборону хозяев им долго не удавалось. Более того, минчане отлично сыграли на контратаках: в начале второго тайма Максим Касараб и Кирилл Зинович дважды поразили ворота Антона Чичкана. Борисовчане проявили бойцовский характер и сумели уйти от поражения: на 82-й минуте Павел Рыбак сократил разрыв, а в компенсированное время Максим Скавыш с пенальти сравнял счет - 2:2.

Лидер турнира, действующий чемпион страны "Шахтер" примет в Солигорске гостей из "Сморгони". В Мозыре местная "Славия" встретится с "Витебском", а "Гомель" у себя дома будет соперничать с гродненским "Неманом".

Результаты остальных встреч: "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск) - 1:1, "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Ислочь" (Минский район) - "Рух" (Брест) - 0:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Спутник" (Речица) - 0:1.

Положение команд: "Шахтер" - 9 очков, "Динамо" (Брест) - 8, "Динамо" (Минск) - 8, БАТЭ - 8, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Ислочь" - 6, "Энергетик-БГУ" - 4, "Гомель" - 4, "Минск" - 4, "Слуцк" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Витебск" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей ("Гомель"), Дембо Дарбо ("Шахтер"), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по три мяча.-0-