Футболисты "Минска" обыграли на своем поле "Неман", одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" победили гродненский "Неман" в стартовом матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Домашнюю игру минчане начали активно и уже в дебюте создали несколько опасных моментов у ворот гостей. Счет был открыт на 10-й минуте, когда украинский полузащитник "Минска" Александр Васильев реализовал пенальти.

Во втором тайме, на 71-й минуте игры, Андрей Якимов восстановил равновесие, а еще через 6 минут Евгений Шевченко принес "Минску" первую викторию в нынешнем первенстве - 2:1.

Позже "Городея" сыграет у себя дома с минским "Торпедо".

Еще три матча состоятся в субботу, 15 июня: "Дняпро" (Могилев) - "Ислочь" (Минский район), "Славия" (Мозырь) - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск".

Главные фавориты турнира свои встречи 11-го тура проведут в воскресенье, 16 июня. Лидер первенства брестское "Динамо" примет на своем поле "Гомель". На поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ сыграют с солигорским "Шахтером". Минское "Динамо" на поле столичного стадиона "Трактор" сыграет с земляками из "Энергетика-БГУ".

Положение в лидирующей группе после 10 туров: "Динамо" (Брест) - 26 очков, БАТЭ, "Шахтер" - по 24, "Ислочь" - 21, "Динамо" (Минск) - 19.-0-