Футболисты "Минска" одержали волевую победу в матче чемпионата Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйская "Белшина" не удержала победу над футболистами "Минска" в последнем матче первого тура чемпионата Беларуси, уступив со счетом 1:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко хозяева, вернувшиеся в элитный дивизион после трехлетнего перерыва, открыли счет на 7-й минуте после точного удара бывшего игрока минчан Леонида Ковеля. Пропустив мяч, гости не опустили руки и во второй половине игры трижды поразили ворота "Белшины". В составе "Минска" отличились Александр Васильев (с пенальти), Владимир Хващинский и Антон Шрамченко.

На старте 30-го первенства никто из призеров прошлого сезона не смог добиться победы. Чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" у себя дома сыграли вничью с вернувшимися в высшую лигу "Смолевичами" - 1:1, обладатель серебра борисовский БАТЭ проиграл на выезде минскому "Энергетику-БГУ" со счетом 1:3, а бронзовый призер солигорский "Шахтер" у себя дома уступил жодинскому "Торпедо-БелАЗу" с результатом 0:1. С таким же счетом минское "Динамо", занявшее в прошлом году 4-е место, проиграло на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому "Руху".

Из первой пятерки чемпионата страны 2019 года победили только футболисты "Ислочи", одолевшие на поле ФК "Минск" гостей из гродненского "Немана" с минимальным перевесом - 1:0. С таким же результатом "Витебск" у себя дома взял верх над "Городеей". Футболисты "Слуцка" со счетом 3:1 переиграли на своем поле мозырскую "Славию".-0-