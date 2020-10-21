Футболисты "Минска" победили "Славию" в чемпионате Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали победу над мозырской "Славией" со счетом 2:1 в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме сегодняшней игры на поле столичного стадиона "Трактор" хозяев вывел вперед Владислав Насибуллин, вскоре после перерыва Ислам Тлупов сравнял счет, а на 77-й минуте полузащитник "Минска" Александр Ануфриев забил победный гол.

Положение команд в белорусском первенстве сейчас таково: БАТЭ - 50 очков (26 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Динамо" (Минск) - 42 (26), "Динамо" (Брест) - 41 (24), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 34 (26), "Славия" - 28 (24), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 24 (26), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (26).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.

Завтра состоится еще один отложенный поединок - в перенесенной игре 17-го тура брестское "Динамо" примет на своем поле гостей из "Слуцка".-0-