Футболисты "Минска" победили "Славию" в матче чемпионата Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи 6-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты мозырской "Славии" принимали гостей из "Минска" и уступили со счетом 1:3. На исходе получаса игрового времени отличился Роман Грибовский, а через минуту после перерыва Ярослав Яроцкий забил второй мяч в ворота хозяев поля. На 79-й минуте встречи Владислав Жук сократил разрыв, а через 3 минуты форвард минчан Артем Васильев установил окончательный результат встречи.

Позже "Городея" встретится на своем поле с борисовским БАТЭ, а чемпион страны брестское "Динамо" сыграет на своей арене с бронзовым призером солигорским "Шахтером".

Заключительные поединки 6-го тура состоятся 26 апреля: "Слуцк" - "Белшина", "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Витебск".

Стартовые матчи этого тура прошли 24 апреля. Футболисты минского "Динамо" на поле борисовского городского стадиона уверенно переиграли "Смолевичи" со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами стал лидером бомбардирской гонки. В Гродно местный "Неман" разгромил гостей из минского "Энергетика-БГУ" - 3:0.

Положение команд: "Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БЕЛАЗ" - по 10 очков, "Динамо" (Минск), "Минск", "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Неман" - 8, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух", БАТЭ - по 7, "Шахтер" - 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-