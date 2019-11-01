Футболисты "Минска" победили "Слуцк" в матче 27-го тура чемпионата Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали победу над "Слуцком" со счетом 1:0 в стартовом матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем домашнем поединке минчане вышли вперед на 7-й минуте после удара Александра Васильева, и в оставшееся игровое время результат не изменился.

После этой виктории "Минск" набрал 32 очка и поднялся на 9-е место, у "Слуцка" осталось 27 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице.

В субботу, 2 ноября, "Городея" сыграет на своем поле с "Неманом", а все фавориты свои поединки 27-го тура проведут 3 ноября. В главном из них лидер первенства брестское "Динамо" примет идущего третьим солигорский "Шахтер". Занимающий вторую позицию действующий чемпион страны БАТЭ сыграет на поле "Борисов-Арены" с "Ислочью". В Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" встретится с минским "Динамо", а в Могилеве местный "Дняпро" будет соперничать с "Витебском". Завершится этот тур в понедельник, 4 ноября, матчем в Мозыре между "Славией" и "Гомелем".

Положение в лидирующей группе после 26 туров: "Динамо" (Брест) - 67 очков, БАТЭ - 61, "Шахтер" - 58, "Динамо" (Минск) - 47.-0-

Фото Сергея Шелега