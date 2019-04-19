Футболисты "Минска" поделили очки с "Дняпро", в четвертый раз подряд сыграв вничью в чемпионате Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" и могилевского клуба "Дняпро" сыграли вничью в стартовом матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле ФК "Минск" прошла с преимуществом хозяев, но они так и не смогли использовать свои голевые моменты - 0:0. Для минчан это четвертая ничья в четырех стартовых встречах 29-го чемпионата Беларуси, могилевчане набрали первый зачетный балл.

Позже гродненский "Неман" примет на своем поле футболистов "Витебска".

В субботу, 20 апреля, состоятся еще три матча: "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов), "Торпедо" (Минск) - "Динамо" (Минск), "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Завершится 4-й тур тремя воскресными встречами: "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район).

Положение в группе лидеров после трех туров: "Шахтер" - 9 очков, "Динамо" (Брест) - 9, "Динамо" (Минск) - 7, "Гомель" - 6, БАТЭ - 6, "Ислочь" - 6.-0-