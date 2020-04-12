Футболисты "Минска" примут БАТЭ в матче 4-го тура чемпионата Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся очередные матчи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Минска" примут на своем поле гостей из борисовского БАТЭ (начало в 15.00). Минчане на старте обыграли бобруйскую "Белшину" (3:1) и столичное "Динамо" (3:2), а затем проиграли землякам из "Энергетика-БГУ" (0:2). Борисовчане после двух поражений от "Энергетика-БГУ" (1:3) и мозырской "Славии" (1:2), выиграли у дебютанта высшей лиги брестский "Рух" (1:0).

Также сегодня "Смолевичи" в Борисове сыграют с солигорским "Шахтером" (начало в 17.00), а брестское "Динамо" примет на своей арене "Ислочь" (начало в 19.00).

Все сегодняшние матчи будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Результаты других встреч: "Неман" (Гродно) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1, "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Слуцк" - "Витебск" - 1:1, "Городея" - "Динамо" (Минск) - 1:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская "Славия" примет у себя дома брестский "Рух".

Положение в лидирующей группе перед сегодняшними играми: "Торпедо-БЕЛАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск" - по 7.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.-0-