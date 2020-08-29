Футболисты "Минска" примут "Неман" в перенесенном матче чемпионата Беларуси

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоится один из перенесенных из-за коронавируса матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Минска" на поле столичного стадиона "Трактор" в отложенном поединке 9-го тура примут гродненский "Неман" (начало в 14.30). На прошлой неделе минчане добились ничьей в гостях у одного из фаворитов жодинского "Торпедо-БелАЗа" (1:1), а "Неман" уступил на своем поле борисовскому БАТЭ (0:2).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: "Шахтер" (Солигорск) - 43 очка (22 матча), БАТЭ - 43 (22), "Неман" - 38 (21), "Ислочь" (Минский район) - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Рух" (Брест) - 33 (22), "Витебск" - 30 (22), "Динамо" (Брест) - 29 (20), "Славия" (Мозырь) - 24 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (22), "Минск" - 19 (19), "Белшина" (Бобруйск) - 19 (22), "Смолевичи" - 14 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

Также сегодня состоятся матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси: "Гранит" (Микашевичи) - БАТЭ, "Волна" (Пинск) - "Славия", "Барановичи" - "Витебск", "Локомотив" (Гомель) - "Слуцк", "Химик" (Светлогорск) - "Рух", "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея". 28 августа первыми участниками 1/8 финала стали футболисты дзержинского "Арсенала", "Ислочи" и столичного "Энергетика-БГУ".-0-

Футболисты дзержинского "Арсенала" первыми вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси Первым участником 1/8 финала кубкового розыгрыша стали футболисты дзержинского "Арсенала" из первой лиги, разгромившие в дополнительное время гостей из "Смолевичей" - 4:1.