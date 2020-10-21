Футболисты "Минска" примут "Славию" в перенесенном матче чемпионата Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" сегодня примут мозырскую "Славию" в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе минчане потерпели поражение в гостях у "Слуцка" со счетом 1:2, а встреча мозырян с бобруйской "Белшиной" была перенесена. В первом круге футболисты "Славии" в Мозыре обыграли "Минск" с результатом 3:1.

Еще один отложенный поединок состоится завтра - в перенесенной игре 17-го тура брестское "Динамо" на своем поле встретится со "Слуцком".

Турнирное положение белорусского первенства сейчас таково: БАТЭ - 50 очков (26 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Динамо" (Минск) - 42 (26), "Динамо" (Брест) - 41 (24), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 31 (25), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 24 (26), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (26).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.-0-