Футболисты "Минска" проиграли "Дерби Каунти" в Юношеской лиге УЕФА

Во время матча. Фото ФК "Минск"
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" неудачно провели первый матч квалификации Юношеской лиги УЕФА (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня минчане принимали на своем поле сверстников из английского клуба "Дерби Каунти" и уступили со счетом 0:2. Оба мяча забил Морган Уиттакер, отличившийся на 22-й и 88-й минутах игры. Ответная встреча состоится 22 октября на поле английской команды.
Юношеская дружина ФК "Минск" в третий раз принимает участие в этом континентальном турнире.-0-
Фото ФК "Минск"