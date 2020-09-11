Футболисты "Минска" разгромили "Городею" в стартовом матче 23-го тура чемпионата Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали крупную победу над "Городеей" в стартовом матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке на поле столичного стадиона "Трактор" хозяева открыли счет на 7-й минуте после удара Владислава Насибуллина. Во второй половине встречи Роман Грибовский и Антон Шрамченко довели дело до разгрома - 3:0.

Лидеры первенства свои встречи этого тура проведут 12 сентября. Футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют со "Смолевичами", а в Солигорске местный "Шахтер" примет "Витебск". Также в этот день состоится динамовское дерби, в котором минчане примут брестских одноклубников. Кроме того, дебютант высшей лиги брестский "Рух" примет у себя дома гродненский "Неман".

Еще два поединка 23-го тура пройдут 13 сентября: "Белшина" (Бобруйск) - "Ислочь" (Минский район), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Славия" (Мозырь). Матч "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк" перенесен на 30 сентября.

Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: "Шахтер" (Солигорск) - 43 очка (22 матча), БАТЭ (Борисов) - 43 (22), "Неман" (Гродно) - 38 (22), "Ислочь" (Минский район) - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Рух" (Брест) - 33 (22), "Витебск" - 30 (22), "Динамо" (Брест) - 29 (20), "Минск" - 25 (21), "Славия" (Мозырь) - 24 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (23), "Белшина" (Бобруйск) - 19 (22), "Смолевичи" - 14 (20).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.-0-