Футболисты "Минска" уступили "Хайдуку" в квалификации юношеской ЛЧ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" неудачно провели стартовый поединок второго отборочного раунда юношеской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевой встрече минчане уступили в Сплите хорватскому "Хайдуку" с крупным счетом 0:3. В первом тайме ворота Владислава Дроневича поразили Симун Хргович и Филип Чуич, а после перерыва он же поставил последнюю точку.

Через три недели, 24 ноября, на поле ФК "Минск" подопечные Валерия Андриевского попытаются взять реванш за сегодняшнее поражение.

В первом круге квалификации минчане дважды уверенно победили латвийский "Даугавпилс" - 4:0 (в гостях) и 2:0 (дома). Футболисты "Хайдука" были сильнее северомакедонской "Шкендии" из Тетово - 2:0 (в гостях) и 3:1 (дома).-0-