Футболисты "Минска" выбыли из Юношеской лиги УЕФА

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" завершили выступление в Юношеской лиге УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашнем поединке 2-го раунда минчане принимали греческий ПАОК и уступили с минимальным счетом 0:1. В первой игре, состоявшейся 7 ноября в Салониках, греки также выиграли - 2:1.
На старте турнира футболисты "Минска" были сильнее венгерского "Холодаша" - 1:0 (дома) и 3:3 (в гостях).-0-
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