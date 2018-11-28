Футболисты "Минска" выбыли из Юношеской лиги УЕФА

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" завершили выступление в Юношеской лиге УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке 2-го раунда минчане принимали греческий ПАОК и уступили с минимальным счетом 0:1. В первой игре, состоявшейся 7 ноября в Салониках, греки также выиграли - 2:1.

На старте турнира футболисты "Минска" были сильнее венгерского "Холодаша" - 1:0 (дома) и 3:3 (в гостях).-0-