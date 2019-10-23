Футболисты "Минска" выбыли из Юношеской лиги УЕФА

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" завершили выступление в Юношеской лиге УЕФА (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном матче квалификационного раунда минчане крупно проиграли в гостях сверстникам из английского клуба "Дерби Каунти" со счетом 2:7. Уже в первом тайме хозяева пять раз поразили ворота Дениса Минкевича. По дублю оформили Арчи Браун и Джек Стреттон, еще один гол забил Морган Уиттакер. После перерыва Глеб Жердев и Иван Воробьев сократили разрыв, но потом Морган Уиттакер забил еще дважды, установив окончательный результат - 7:2.

В первой игре, состоявшейся 2 октября на поле ФК "Минск", англичане также были сильнее - 2:0 - благодаря голевому дублю Моргана Уиттакера.

Юношеская дружина "Минска" в третий раз принимала участие в этом континентальном турнире.-0-

Фото Derby County Academy