Футболисты минского "Динамо" на своем поле уступили "Руху" в матче чемпионата Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" неудачно стартовали в 30-м чемпионате Беларуси, уступив на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому "Руху" со счетом 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане с первых минут пошли вперед, создали немало голевых моментов, но мяч в ворота не попал. Зато дебютанты элитного дивизиона чуть ли не в первой своей атаке сумели добиться успеха - на 26-й минуте игры после подачи углового удара с левого фланга счет открыл Алексей Ковтун. Пропустив мяч, динамовцы продолжали доминировать, но отыграться так и не сумели.

Также сегодня действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" на своем поле разошлись миром с гостями из "Смолевичей" - 1:1.

Футболисты брестского "Динамо" сыграли вничью с новичком высшей лиги "Смолевичами" на старте чемпионата Беларуси Играя на своем поле, брестчане владели инициативой, но открыть счет так и не смогли. Игроки "Смолевичей" умело оборонялись, проводя острые контратаки. Одна из них завершилась голом - на 55-й минуте игры точный удар по воротам хозяев нанес Владислав Мухамедов.

В первый игровой день нового первенства еще два фаворита потерпели неудачу: борисовский БАТЭ неожиданно уступил в гостях минскому "Энергетику-БГУ" - 1:3, а солигорский "Шахтер" на свой арене проиграл жодинскому "Торпедо-БелАЗу" со счетом 0:1.

Сенсация на старте чемпионата Беларуси: футболисты БАТЭ уступили "Энергетику-БГУ" В первом тайме хозяева дважды сумели добиться успеха: на 27-й минуте встречи Джасурбек Яхшибоев забил свой первый мяч, а еще через 7 минут оформил дубль.

"Торпедо-БелАЗ" одолело на выезде "Шахтер" в 1-м туре ЧБ по футболу, забив победный мяч в компенсированное время Первый тайм на поле солигорского стадиона "Строитель" прошел в равной борьбе, оба соперника несколько раз были близки к тому, чтобы открыть счет, но голкиперы Александр Гутор и Владимир Бушма отразили все угрозы.

Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: "Витебск" - "Городея" и "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) и "Белшина" (Бобруйск) - "Минск".-0-

Фото Сергея Шелега