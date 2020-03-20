Футболисты минского "Динамо" на своем поле уступили "Руху" в матче чемпионата Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" неудачно стартовали в 30-м чемпионате Беларуси, уступив на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому "Руху" со счетом 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минчане с первых минут пошли вперед, создали немало голевых моментов, но мяч в ворота не попал. Зато дебютанты элитного дивизиона чуть ли не в первой своей атаке сумели добиться успеха - на 26-й минуте игры после подачи углового удара с левого фланга счет открыл Алексей Ковтун. Пропустив мяч, динамовцы продолжали доминировать, но отыграться так и не сумели.
Также сегодня действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" на своем поле разошлись миром с гостями из "Смолевичей" - 1:1.
В первый игровой день нового первенства еще два фаворита потерпели неудачу: борисовский БАТЭ неожиданно уступил в гостях минскому "Энергетику-БГУ" - 1:3, а солигорский "Шахтер" на свой арене проиграл жодинскому "Торпедо-БелАЗу" со счетом 0:1.
Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: "Витебск" - "Городея" и "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) и "Белшина" (Бобруйск) - "Минск".-0-
Фото Сергея Шелега