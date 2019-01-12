Футболисты минского "Динамо" начали подготовку к сезону под началом Артема Челядинского

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" начали подготовку к новому сезону под руководством Артема Челядинского, который является тренером дублирующего состава. Имя нового главного тренера, который сменит ушедшего из команды Сергея Гуренко, станет известно позже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе динамовского клуба.
В тренировочном лагере минчан двое новых форвардов - Кирилл Вергейчик из "Витебска" и Егор Зубович, проведший прошлый сезон в малазийском клубе "Мелака Юнайтед".
После окончания прошлого сезона состав бронзовых призеров покинули голкипер Андрей Горбунов, хорватский защитник Нино Галович, ганский полузащитник Сейду Яхая, нападающие Владимир Хващинский и Александр Макась.
Первый этап предсезонной подготовки динамовцы проводят в Минске.-0-
Фото ФК "Динамо-Минск"
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