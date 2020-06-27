Футболисты минского "Динамо" обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" обыграли лидера чемпионата Беларуси борисовский БАТЭ со счетом 2:0 в гостевом поединке 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле "Борисов-Арены" небольшое преимущество имели хозяева, но реализовать его не смогли. Динамовцы отвечали острыми контратаками, которые после перерыаа принесли им успех. На 64-й минуте Евгений Шикавка эффектно замкнул верховую передачу, а еще через две минуты Михаил Козлов закрепил успех команды Леонида Кучука.

Неудачно сыграли и другие фавориты. Солигорский "Шахтер" выигрывал на выезде у "Минска", но не удержал победу - ничья 1:1. Действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" уступили в гостях гродненскому "Неману" со счетом 0:1. Для гродненцев это шестая подряд виктория в матчах чемпионата Беларуси.

Результаты других встреч: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Славия" (Мозырь) - 5:0, "Смолевичи" - "Слуцк" - 2:1.

Завтра пройдут заключительные матчи 15-го тура: "Тропедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск", "Рух" (Брест) - "Белшина" (Бобруйск), "Городея" - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (15 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Неман" - 26 (14), "Динамо" (Брест) - 25 (15), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 23 (14), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Витебск" - 21 (14), "Ислочь" (Минский район) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (15), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Рух" (Брест) - 16 (14), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 10 (14), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (14).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.-0-