Футболисты минского "Динамо" обыграли молдаван на юношеском турнире в Минске

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под сводами минского футбольного манежа сегодня стартовал 18-й розыгрыш Кубка развития, в котором принимают участие юношеские команды из пяти стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы А юные футболисты минского "Динамо" (U-17) одолели юношескую сборную Молдовы со счетом 1:0. Позже в этой группе сыграют юношеские (U-16) сборные Беларуси и Кыргызстана. В первом матче группы В команда Израиля (U-17) не оставила шансов на успех сверстниками из ФК "Минск" - 5:0. В заключительной встрече сегодняшнего игрового дня будут соперничать футболисты юниорских сборных (U-17) Беларуси и Узбекистана.

После финиша предварительного этапа победители групп разыграют главный трофей в финале, а команды, занявшие вторые места, встретятся в матче за бронзу. Остальные участники проведут стыковые матчи с учетом занятых мест в предварительных группах. Турнир завершится через неделю, 13 февраля. В этом году в связи с коронавирусными проблемами в белорусскую столицу не смогли приехать команды из нескольких стран, их заменили юные воспитанники столичного "Динамо" и "Минска".

В прошлом году обладателями Кубка развития стали футболисты Таджикистана. Больше всего побед на счету сборной России, которая пять раз завоевывала трофей (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), по четыре раза успех праздновали футболисты Беларуси (2006, 2007, 2019, 2020) и Украины (2009, 2012, 2016 и 2018), дважды лучшей становилась команда Бельгии (2011, 2013), в 2005 году не было равных сборной Сербии и Черногории.-0-