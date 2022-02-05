Футболисты минского "Динамо" отправились на сбор в Сочи

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" сегодня отправились на предсезонный учебно-тренировочный сбор в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Планируется, что подопечные Аретема Челядинского пробудут там до 24 февраля. Кроме тренировок бронзовые призеры чемпионата Беларуси проведут несколько контрольных матчей. На 12 февраля запланирована встреча с армянским клубом "Урарту" из Еревана, 16 февраля игра с одними из лидеров российской премьер-лиги футболистами "Сочи", на 119 февраля намечен поединок с воронежским "Факелом", а 23 февраля должен состояться матч с пермским "Амкаром".
До выезда в южные края минские динамовцы провели два матча. Сначала они разошлись миром с "Ислочью" - 1:1, а затем обыграли бобруйскую "Белшину" со счетом 2:0.-0-