Футболисты минского "Динамо" победили "Ислочь" в товарищеском матче

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минское "Динамо" на поле стадиона "Динамо-Юни" обыграло "Ислочь" из Минского района с результатом 2:0. В первом тайме забитых мячей не было, а после перерыва отличились Владислав Климович и Сергей Матвейчик. Завтра "Ислочь" проведет спарринг с вице-чемпионом Беларуси борисовским БАТЭ. Недавно эти соперники уже встречались между собой, и тогда борисовчане одержали победу с результатом 4:3. Кроме того, "Ислочь" потерпела крупное поражение от "Минска" - 1:5. Накануне минчане одолели земляков из "Энергетика-БГУ" с минимальным преимуществом 1:0.

В гомельском футбольном манеже представитель 1-й лиги местный "Локомотив" сыграл вничью с мозырской "Славией" - 1:1.

Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера", проводящие учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, завтра сыграют с чемпионом Латвии "Ригой". Ранее на этом предсезонном сборе подопечные Романа Григорчука победили "Ливу" из ОАЭ со счетом 4:0. Кроме того, "Шахтер" потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского "Динамо" и российского чемпиона питерского "Зенита", а также с результатом 0:3 проиграл российскому "Краснодару", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

Также завтра в турецкой Алании брестский "Рух" встретится с украинским "Минаем", в который недавно перешел бывший форвард брестского "Динамо" Артем Милевский.-0-