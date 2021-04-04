Футболисты минского "Динамо" победили "Слуцк" в чемпионате Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят заключительные матчи 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из трех сегодняшних поединков футболисты минского "Динамо" победили на своей арене гостей из "Слуцка" с минимальным преимуществом - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Жан Морель По, отличившийся на 30-й минуте встречи.

Позже мозырская "Славия" примет на своем поле "Сморгонь", а в Бресте местный "Рух" встретится со столичным "Энергетиком-БГУ".

Результаты остальных игр: "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район) - 4:0, "Спутник" (Речица) - "Минск" - 0:1, БАТЭ (Борисов) - "Гомель" - 3:2, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск" - 1:0.

Турнирную таблицу возглавляет "Шахтер", у которого 9 очков из 9 возможных. Брестское "Динамо", БАТЭ и минское "Динамо" имеют по 7 очков. Футболисты "Славии", "Сморгони" и "Спутника" все свои матчи проиграли.-0-

Фото Сергея Шелега