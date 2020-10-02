Футболисты минского "Динамо" победили "Смолевичи" в чемпионате Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" обыграли "Смолевичи" со счетом 2:1 в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча в сегодняшнем поединке на поле столичного стадиона "Трактор" динамовцы забили в первой половине игры с пенальти. На 25-й минуте счет открыл Евгений Шикавка, а через 10 минут гол забил Иван Бахар. В середине второго тайма у гостей отличился Александр Джигеро.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 49 очков (25 матчей), "Неман" (Гродно) - 47 (25), "Шахтер" (Солигорск) - 46 (24), "Ислочь" (Минский район) - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 41 (25), "Рух" (Брест) - 39 (25), "Динамо" (Минск) - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35 (24), "Витебск" - 31 (25), "Минск" - 31 (24), "Славия" (Мозырь) - 28 (23), "Слуцк" - 21 (23), "Городея" - 21 (25), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (25).

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-