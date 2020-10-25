Футболисты минского "Динамо" поднялись на 4-е место в чемпионате Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" одержали волевую победу над "Белшиной" со счетом 3:1 и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке с бобруйчанами подопечные Леонида Кучука пропустили мяч на 20-й минуте игры после гола Станислава Сазоновича. Затем динамовцы полностью завладели инициативой и еще до перерыва Игорь Шитов сравнял счет, а во втором тайме Владислав Климович и Владимир Хващинский забили еще два мяча в ворота гостей. Это четвертая подряд виктория минчан.

Также в субботу лидер первенства борисовский БАТЭ обыграл на своей арене футболистов "Витебска" - 3:1. Два гола в этой встрече забил лучший бомбардир нынешнего первенства Максим Скавыш, на лицевом счету которого теперь 17 мячей.

Футболисты "Городеи" разгромили у себя дома "Смолевичи" со счетом 4:0. После этого поражения "Смолевичи" потеряли все шансы сохранить за собой место в высшей лиге.

Сегодня идущий вторым гродненский "Неман", встретится на своем поле с мозырской "Славией". Солигорский "Шахтер", занимающий третье место, сыграет в Молодечно со столичным "Энергетиком-БГУ". В Бресте местный "Рух" примет "Ислочь" из Минского района. Еще два матча пройдут 26 октября: "Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 53 очка (27 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (25), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Динамо" (Брест) - 44 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (26), "Славия" - 28 (24), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (25), "Белшина" - 20 (25), "Смолевичи" - 14 (27).-0-

Фото Сергея Шелега